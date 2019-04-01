Esenler Belediye Başkan Adayı İstanbul'da en fazla oy alan başkan oldu

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti tarafından yeniden Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, yeniden İstanbul birincisi oldu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 62.7 oy oranı ile İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyeleri arasında birinci olan M. Tevfik Göksu, son seçimde de oylarını yaklaşık yüzde 5.8 artırarak 66.35 oy oranı ile yeniden İstanbul şampiyonu oldu. Böylece M. Tevfik Göksu ilçesindeki her yüz seçmenden yaklaşık 66'sının oyunu almış oldu. "Şimdi Birlikte Daha Fazlası" sloganıyla seçim çalışmalarını yürüten Göksu, Esenler’de son 5 yıl içinde özellikle kentsel dönüşüm, askeri alanın Esenler'e kazandırılması, imar problemlerinin çözümü, 15 Temmuz Millet Bahçesi, başta olmak üzere çevre, spor, sosyal ve kültürel alanlarda bir çok projeye imza attı.

İSTANBUL, (DHA) - Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul’daki AK Partili İlçe Belediye Başkanları arasında en yüksek oy oranı ile üçüncü kez Esenler Belediye Başkanı seçildi. Göksu, yüzde 66.35 oy oranı ile İstanbul şampiyonu oldu.

OYLARINI EN ÇOK ARTIRAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

İlk aday olduğu 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde yüzde 47.5 ile Belediye Başkanı seçilen Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu almıştı. Göksu, aynı zamanda bu seçimde bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran ilçe belediye başkanı olmuştu.

2009 ve 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti, Esenler’de rakiplerine büyük fark attı. AK Parti, Esenler’de oyların yüzde 66.35’ini aldı.

ESENLER’DE SEÇİM SONUÇLARI:

Parti Aldığı oy Yüzde

AK Parti (Cumhur İttifakı) 160.417 66.27

İyi Parti (Millet İttifakı) 42.296 17.47

HDP 21.901 9.05

SP 10.749 4.44

ESENLER HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Göksu, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AK Parti Esenler İlçe binasında toplananlara teşekkür konuşması yaptı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımızdan mahalle başkanlarımıza, sandık müşahitlerimizden gençlik kolları başkanımıza kadar tüm teşkilat mensuplarımıza ve tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar Esenler'e çok güzel hizmetler yaptık. Ve bundan sonra da (Şimdi Birlikte Daha Fazlası) diyerek daha çok hizmetler yapacağımızı ve yolumuza devam edeceğimizi bildirdik. Bugün de görüyoruz ki, Esenler bir kez daha vefasını gösterdi. Esenler halkı, eserlerimize vefasını, ilçemizi bir kez daha İstanbul şampiyonu yaparak gösterdi. Sonsuz teşekkürler Esenler” dedi.