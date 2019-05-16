Esenler Belediye Başkanı Göksu: Algı operasyonu yapmak istiyorlar

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Trabzonlularla yaptığı sahur programında, hakkında algı operasyonlar yapılmak istendiğini söyleyerek, "Benim söylediklerim arasında Trabzon ile ilgili bir tane ifade varsa ortaya çıkarsınlar. Bir algı operasyonu yapmak istiyorlar. Yunan gazetesinin 31 Mart'ta İstanbul'u kazanan şahısla ilgili, CHP'nin adayıyla ilgili attığı manşet bu. Bu milletin bir çocuğu Yunan gazetesindeki bu manşete niye cevap vermez, buna isyan ediyorum ben, isyanım buna" dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan Anadolu Sokağı'nda Trabzonlularla birlikte sahur yaptı. Göksu, hakkında Trabzonlular üzerinden yürütülen algı operasyonlarına karşı kendisinin yanında yer aldıkları için Esenler'deki Trabzonlulara teşekkür etti.

Dün geceden beri sosyal medya aracılığıyla, Trabzonlular üzerinden kendisine yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kampanyayı yürütenler Trabzonlu olmaktan çok Cumhuriyet Halk Partisi. Üzerindeki ayıbı örtmek için Trabzonlu kardeşlerimiz üzerinden güya beni lince giriyorlar. Benim cümlemin arasında bir tane Trabzon ile ilgili ne bir kelime var ne bir ima veya ne bir değinme var... Hele hele Trabzon gibi bu toprakların harcı, mayası olmuş, her birimizin kardeşliğimizin yansıdığı o güzel kente ve o güzel şehrin insanlarına ilişkin benim öyle bir değerlendirmede bulunmam akla ziyan bir şeydir" dedi.