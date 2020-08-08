HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenler'de bitmeyen İSKİ kazısı mahalleliyi isyan ettirdi

Esenler'de bitmeyen İSKİ kazısı mahalleliyi isyan ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Esenler'de uzun süredir bitmeyen İSKİ çalışması nedeniyle mağdur olduklarını belirkten mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Esenler'de bitmeyen İSKİ kazısı mahalleliyi isyan ettirdi

Esenler Tuna Mahallesi 721 Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce kanalizasyon borusu döşemek için başlayan çalışmalar bir türlü bitmedi. Çalışmaların aralıklarla yapıldığını belirten mahalle sakinleri, İSKİ tarafından kazılıp kapatılan yerlerin bir daha kazılacağının sölendiğini iddia etti. Kazı yapılan sokaktaki binalarda çatlaklar olduğu da görüldü. Kazılan noktaların önlem alınmadan açık bırakıldığı sokakta, çocukların oyun oynarken çukura düştüğü iddia edildi. Mahalle sakinleri, çalışanların İSKİ'den maaşlarını alamaması sebebiyle kazı çalışmasının uzun sürdüğünü ileri sürdü.

36cb2f438804d14dbda2703847b828ea

"MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İÇİN İŞİ BIRAKTILAR"

Mahalle sakini Emre Yaşar, "Ortalama bir ay oldu burada çalışma yapıyorlar. Çalışanlar normal çalışırken, bir hafta sonra maaşlarını alamadıkları sebebiyle işi bıraktılar. Bir iki gün çalışmadılar ondan sonra tekrar başladılar. Dün de bir haber geldi. Sol taraftaki binaların hiçbirinin kanalizasyonu olmadığından dolayı tekrardan kazacaklarmış. Bir daha yeniden iş çıkartacaklar. Daha önce kazdıkları binaların kanalizasyon borularını döşememişler. Bu yüzden tekrar kazacaklar." diye konuştu.

198e34937e5fee0f01b560860814143a

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Koronavirüs vakaları tavan yapınca tamamı yasaklandıKoronavirüs vakaları tavan yapınca tamamı yasaklandı
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladıBayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

İstanbullular dikkat! 14 Ağustos'a kadar sürecek

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Denize girdikten sonra kayboldu! Baygın şekilde bulundu

Denize girdikten sonra kayboldu! Baygın şekilde bulundu

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü affetmedi: Benden özür dilemesinin nedeni...

Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü affetmedi: Benden özür dilemesinin nedeni...

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Diğer Haberler
Koronavirüs vakalarının arttığı Kilis’te taziyeler yasaklandı

Koronavirüs vakaları tavan yapınca tamamı yasaklandı

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

Ankara'da ağaçların kurumasının nedeni belli oldu

İstanbul'da düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

Düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Vakalar çok artarsa ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Ülke genelinde kısıtlamalar olabilir

Fahrettin Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Bakan Koca'dan anlamlı paylaşım

Endişelendiren açıklama! 'Koronavirüs aşısı bulunsa bile...'

Endişelendiren açıklama! 'Koronavirüs aşısı bulunsa bile...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.