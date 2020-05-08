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  4. Esenyurt'ta 2. kez durdurulan minibüsten 32 yolcu çıktı

Esenyurt'ta 2. kez durdurulan minibüsten 32 yolcu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan minibüs denetimleri sırasında bir minibüste tam 32 yolcu çıktı. Minibüsün yine bugün fazla yolcu taşırken durdurulduğu öğrenilirken, şoföre ikinci kez ceza kesildi.

Esenyurt'ta polis ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler bugün öğle saatlerinde 34 M 5614 plakalı Evren Yıldırım yönetimindeki yolcu minibüsünü durdurdu. Ekipler yayımlanan genelge doğrultusunda en fazla 6 yolcu alması gereken minibüs sürücüsünün bu kuralı çiğnediğini belirleyerek 4 bin 70 TL para cezası kesti. Denetimleri sabit noktada yapmayarak sürücülerin birbirlerini uyarmasının önüne geçmeyi amaçlayan ekipler Erzurum Kongre Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken yarım saat sonra yine aynı aracı ve sürücüyü durdurdu. Bu kez minibüste 32 yolcu olduğu belirlendi. Sürücüye yine aynı ceza kesildi. Fazla yolcular araçtan sayılarak indirildi.

(DHA)

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