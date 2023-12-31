HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta feci kaza! Cip ile temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Esenyurt'ta feci kaza! Cip ile temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

31.12.2023 09:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, Hadımköy bağlantı yolunda seyir halindeki cip, trafik ışıklarında dönüş yapan yol temizlik aracı ile çarpıştı. Kazada cipte bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, cipteki 1 kişi ile süpürme aracının şoförü ise yaralandı. İşte detaylar...

Esenyurt'ta feci kaza! Cip ile temizlik aracı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi, Hadımköy Avrupa Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolunda ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen cip, trafik ışıklarında dönüş yapan İSTAÇ'a ait yol temizlik aracı ile çarpıştı. Kazada, cipte bulunan 3 kişi araç içinde sıkışırken, temizlik aracının şoförü yaralandı.

ddb5a02d94a922bbac0ce1a41cfdbcc0

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cipte sıkışanlara müdahale ederken, sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cipte bulunan bir kişi ile temizlik aracının şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

3c0c5deae1b81ad896ead3a5e3789102

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen cip çekici yardımıyla, temizlik aracı ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

cde1ca4beecbcec3e5a3425ee881b97d

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba-oğula kanlı pusu! Araçlarının içinde kurşun yağdırdılarBaba-oğula kanlı pusu! Araçlarının içinde kurşun yağdırdılar
Diyarbakır'da 2 tonluk tatlı satışı hedefleniyorDiyarbakır'da 2 tonluk tatlı satışı hedefleniyor
O terörist etkisiz hale getirildi!O terörist etkisiz hale getirildi!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
En Çok Okunan Haberler
Arabistan'da mutsuz olan Benzema, ülkeyi terk etti!

Arabistan'da mutsuz olan Benzema, ülkeyi terk etti!

Erdoğan ile Büyükekşi arasında geçen konuşmayı paylaştı!

Erdoğan ile Büyükekşi arasında geçen konuşmayı paylaştı!

Rüya gibi tatil kabusa döndü! Jakuzisinden havuzuna tüm detaylar büyüleyici

Rüya gibi tatil kabusa döndü! Jakuzisinden havuzuna tüm detaylar büyüleyici

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süper Kupa finali' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süper Kupa finali' açıklaması

Uzmanlar öksürüğe karşı tavsiye etti: Bir kaşığı bile yetiyor!

Uzmanlar öksürüğe karşı tavsiye etti: Bir kaşığı bile yetiyor!

O terörist etkisiz hale getirildi!

O terörist etkisiz hale getirildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.