Esenyurt'ta hırsızlar kendilerine şişe atan komşuya taşla karşılık verdi

Olay, 27 Kasım'da sabaha karşı Yeşilkent Mahallesi 1914. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir internet kafenin önüne arabayla gelen 4 hırsız kepenkleri kırmaya başladı. Bu sırada gürültüleri duyan bir yaşlı bir adam, pencereye çıkarak, hırsızlara bağırdı, onları korkutarak kaçırmak için evindeki cam şişeyi kaldırıma fırlattı. Hırsızlardan biri, aldığı taşla adamın evinin camını kırdı. Vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada hırsızların bir tekel bayisinden 35 bin lira değerinde sigara, internet kafeden 4 plazma televizyon, başka bir dükkandan ise toplam değeri 120 bin lira olan inşaat malzemesi çaldığı belirlendi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hırsızlar ile vatandaş arasında yaşananlar ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların kepengi kırmaya çalıştığı anlar ve içlerinden birinin evin camına taş attığı görülüyor.