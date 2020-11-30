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  4. Esenyurt'ta hırsızlar kendilerine şişe atan komşuya taşla karşılık verdi

Esenyurt'ta hırsızlar kendilerine şişe atan komşuya taşla karşılık verdi

30.11.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta hırsızlar kendilerine şişe atan komşuya taşla karşılık verdi

Esenyurt'ta bir internet kafeden hırsızlık yaptığı esnada 4 kişi çıkardıkları gürültü yüzünden vatandaşlara yakalandı. Hırsızlar, kendilerini korkutmak için cam şişe atan vatandaşın evinin camına taş atıp kırarken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Kasım'da sabaha karşı Yeşilkent Mahallesi 1914. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir internet kafenin önüne arabayla gelen 4 hırsız kepenkleri kırmaya başladı. Bu sırada gürültüleri duyan bir yaşlı bir adam, pencereye çıkarak, hırsızlara bağırdı, onları korkutarak kaçırmak için evindeki cam şişeyi kaldırıma fırlattı. Hırsızlardan biri, aldığı taşla adamın evinin camını kırdı. Vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada hırsızların bir tekel bayisinden 35 bin lira değerinde sigara, internet kafeden 4 plazma televizyon, başka bir dükkandan ise toplam değeri 120 bin lira olan inşaat malzemesi çaldığı belirlendi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hırsızlar ile vatandaş arasında yaşananlar ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların kepengi kırmaya çalıştığı anlar ve içlerinden birinin evin camına taş attığı görülüyor.

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“YAZIK GÜNAH"

İnternet kafe sahibi Hakan Coşar, “Buraya iki günde bir hırsızlar geliyor. 3 gün önce yan taraftaki tekel bayiyi patlattılar. Adamın 30 bin liralık malzemesini aldılar. Dün değil ondan önceki gün yan tarafa girmeye çalıştılar. Bu gece de buraya. Görüyorsunuz her taraf boş. Adamlar alıp gidiyor. Adamın zararı var. Yazık günah ifadelerini kullandı.

Sokak üzerindeki esnaflardan Erdinç Işık, “Geçen geldiler, burada gezip dolandılar. Kamera kayıtlarında hepsi var zaten onları da verdik. Gece de girdiler dükkana. Patlatıyorlar kepenkleri, giriyorlar içeri. Ondan sonra yine geliyorlar. Yine arka tarafı patlatıyorlar. Hep 1 gün arayla oluyor. Kamera kayıtlarının hepsi poliste" şeklinde konuştu.

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“SİLAH GÖSTERİYORLAR, CAMI TAŞLIYORLAR

Sokak sakinlerinden Ali Yusuf Sarıyer ise, “Burayı kırmakla uğraşırken, 1 saat uğraşıyorlar. Üstteki amca da müdahale ediyor. Bu sefer de silah gösteriyorlar, camı taşlıyorlar" dedi.

DHA

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