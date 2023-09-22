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Esenyurt'ta kedi için sokak ortasında silahlı çatışma! Yoldan geçen kurye vuruldu

22.09.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta Scottish Fold cinsi kediyi çalan bir kişi daha sonra sahibinden para talep etti. Olaya kedi sahibinin komşularının da dahil olmasıyla sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yoldan geçen motosikletli kurye yaralandı.

Esenyurt'ta kedi için sokak ortasında silahlı çatışma! Yoldan geçen kurye vuruldu

Esenyurt'taki olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokakta dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişinin bakkal dükkanında baktığı Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. tarafından 13 Eylül'de sabah saatlerinde çalındı.

ÇALDIĞI KEDİ İÇİN PARA İSTEDİ

Kediyi çalan E.Ç., yaklaşık bir hafta sonra bakkal dükkanına geri gelerek kedi sahiplerinden para talep etti. Para vermek istemeyen dükkan sahibinin komşusu B.B. de olaya dahil oldu. B.B. kediyi geri vermesini söyledi.

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E.Ç ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.'nin babası S.Ş.B araya girdi. E.Ç biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı.

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KURYE VURULDU

Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen bir motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı kuryeye olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Silahla ateş ettikleri anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Polis ekipleri olay sonrası şüpheli E.Ç ve B.B ile babası S.Ş.B yakalayarak polis merkezine götürdü. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kedi Silahlı çatışma

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