Esenyurt'ta komşuların kedi kavgası! Yaptığını itiraf etti: Öğretmenmiş, bu kişi acaba çocuklara ne aşılıyor?

Olay, 24 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitede yaşayan bir kadının 9 yıldır baktığı Minnoş isimli kedisi site bahçesine çıktıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Kedisinin eve dönmemesi üzerine kadın komşusu ile beraber siteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, yan bloğunda oturan İsmail Taşdelen’in, 'Minnoş’u evine soktuğunu ve daha sonra da bir kafes ile dışarı çıktığını gördü. Bunun üzerine kadın şüphelenerek, komşusunun kapısına gitti. Taşdelen, kediyi almadığını inkar ederek kadını kapısından kovdu. Bunun üzerine kadın polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu. İsmail Taşdelen'in eşi Sümeyye Taşdelen'in karakoldaki ifadesinde ise “Sokak kedileri sürekli duvarımıza tuvaletini yapıyor. Onlardan biri olduğunu düşündük. Bir kafesin içine koyduktan sonra Büyükçekmece Güzelce’de bulunan boş bir arsaya bıraktık. Sahipli olup olmadığı hakkında bilgimiz yoktu. Kedinin sahibi kadın gelip kapımızı tekmeledi. Ondan da şikayetçiyiz" dediği öğrenildi. Kediyi alıp, boş bir arsaya bıraktığı iddia edilen Taşdelen’in, Minnoş’u eve aldığı ve elinde örtülü bir kafesle apartmandan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“GÜZELCE’DE BİR ARAZİYE BIRAKIYOR"

Kedinin sahibi kadının arkadaşı olan Seda Gökmen, “Gönüllümüz, arkamdaki bloğun en altında yaşıyor. 14 tane kedisi var. Hepsinin aşıları tam ve kimlikleri mevcut. Burada herkes, hayvanlara karşı çok hassasiyetli davranıyor. Arkadaşımızın kedisi, dışarıya çıkıp, biraz gezdikten sonra eve geri giriyor. Matematik öğretmeni olduğunu öğrendiğimiz bir kişi, ton balığı ile balkona çıkıyor. Daha sonra da kediyi eve çağırıyor. Kediyi biraz evde tutuyor. Petshop’a gidiyor. Oradan kafes alıyor. Kediyi, aldığı kafese koyup, üzerini örtüyor. Kamera görüntülerinde de bu mevcut. Kediyi Güzelce’de bir araziye bırakıyor. Arkadaşımız zaten olayı da kamera kayıtlarında fark ediyor. Bu kişi önce almadığını söylüyor. Biz karakola gidip, şikayetlerde bulunduk" dedi.

“ACABA ÇOCUKLARA NE AŞILIYOR"

Gökmen, “Kediyi, alıp bir arsaya bıraktığını itiraf etti. Kediyi alıp boş bir arsaya bırakan eğitimci, acaba çocuklara ne aşılıyor? Bu çocuklara ne öğretiyor? Bunu bir eğitimcinin yapmış olması bizi derinden yaraladı. Kendisi, bunu yapma nedeni olarak kedinin duvarına pislemesi olduğunu söylemiş. Burası hep toprak. Kediler, toprak varken duvara tuvalet yapmaz. Bunu herkes bilir. Biz bu kişinin en ağır şartlar altında cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Taşdelen çifti ise konuşmak istemedi.

(DHA)

