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  4. Esenyurt'ta mağazadan cep telefonu çalan hırsız saniye saniye görüntülendi

Esenyurt'ta mağazadan cep telefonu çalan hırsız saniye saniye görüntülendi

11.10.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta alışveriş merkezinin içindeki mağazadan cep telefonu çalan Libya uyruklu şüpheli M.H. yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

Olay, 6 Ekim Çarşamba günü Sultaniye Mahallesi'nde bulan alışveriş merkezinin içindeki cep telefonu mağazasında meydana geldi. Müşteri gibi iş yerine giren M.H. tezgâhın arkasındaki çekmeceden cep telefonunu aldı. Güvenlik kameralarından olayı gören iş yeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu.

ÜZERİNDE METAMFETAMİN BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Libya uyruklu M.H.'yi 8 Ekim Cuma günü yakaladı. Şüpheli M.H.'nin üzerinden de 0.56 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"RAHAT BİR ŞEKİLDE BURADAN CİHAZI ALIP, GİDİYOR"

Yaşananlar anlatan iş yeri sahibi, "Ben çöp dökmeye gittim. Normalde bu rafı kitlerim ama o gün açıktı. Burada bir müşteri daha vardı. Gelen kişi hırsız, fark ediliyor. Çok rahat bir şekilde buradan cihazı alıp gidiyor. Sanırım yaşlı amca, korktuğundan dolayı bir şey yapmıyor" dedi.

(DHA)

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Esenyurt
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