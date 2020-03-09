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  4. Esenyurt'ta sürücüsü direksiyon başında uyuyan taksi takla attı!

Esenyurt'ta sürücüsü direksiyon başında uyuyan taksi takla attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 04:22 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen taksi orta refüje vurduktan sonra takla atarak yan yattı. Kazada taksi içinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Haramidere TEM bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Orkun H. yönetimindeki taksi Haramidere'den Beylikdüzü istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon başında uyuması nedeniyle önce orta refüje vurdu ardından takla atarak yan yattı.

Taksi sürücüsü yan yatan otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Orkun H. ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksi, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt trafik kazası

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