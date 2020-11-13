Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette giden 6 aracın sürücülerinin kontrolü kaybetmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaza nedeniyle hasar gören bir otomobil ise aniden alev alev yanmaya başladı. Yanan otomobildeki 3 kişi vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

