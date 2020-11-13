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  4. Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı

Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 01:46 | Son Güncelleme

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Toplam 5 yaralının bulunduğu kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette giden 6 aracın sürücülerinin kontrolü kaybetmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaza nedeniyle hasar gören bir otomobil ise aniden alev alev yanmaya başladı. Yanan otomobildeki 3 kişi vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı.

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BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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