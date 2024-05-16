Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Heyetler arasında da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya saldırı) "Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz"

Sayın Kobakhidze'yi Şubat ayında devraldığı görevinden dolayı tebrik ediyorum. Sayın Başbakan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin güçlü desteğini bir kez daha vurguladım. Görüşmemizde iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefimizin 5 milyar dolar olması üzerinde durduk.

Gürcistan'ın büyük altyapı projelerinde desteğe hazır olduğumuzu Sayın Başbakan'a belirttim. Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Vatandaşlarımızın huzuruna ve hayatına kastedilen yapılarla bu gayrimeşru yapılarla yurt içi ve yurt dışında mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

Sayın Başbakan ile görüşmemizde güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A milli futbol takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımız Almanya'da karşı karşıya gelecekler. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.





