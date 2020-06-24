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Esenyurt'taki facianın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Esenyurt dün şiddetli yağmur dolayısı ile bir konteyner galerisinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayın görüntüleri ortaya çıkarken istinat duvarının altında kurtarılmayı bekleyen araçlar sabahın ilk ışıkları ile birlikte havadan drone ile görüntülendi.

Megakentte dün öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sağanak nedeniyle sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yeri de hasar gördü.

Esenyurt Kıraç’ta şiddetli fırtına yüzünden konteyner galerisinde yer alan bir konteyner devrildi. Toprak kayması sonucu devrilen istinat duvarının altında araçlar kaldı.

Sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülenen galerinin facianın izlerini taşıdığı görüldü. İstinat duvarının altında kalan araçların ise bugün kurtarılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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