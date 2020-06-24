Esenyurt'taki facianın görüntüleri ortaya çıktı

Megakentte dün öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sağanak nedeniyle sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yeri de hasar gördü.

Esenyurt Kıraç’ta şiddetli fırtına yüzünden konteyner galerisinde yer alan bir konteyner devrildi. Toprak kayması sonucu devrilen istinat duvarının altında araçlar kaldı.

Sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülenen galerinin facianın izlerini taşıdığı görüldü. İstinat duvarının altında kalan araçların ise bugün kurtarılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

