Esenyurt'taki kaçak doğumhanenin doktoru konuştu: Bal ticaretiyle uğraşıyorum

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehaneye çevrildiği ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı tespit edildi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler operasyonla yakaladı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi.

"HACAMAT İÇİN AÇMIŞTIM"

Gözaltına alınan doktorun emniyetteki ifadesinde "Hacamat için açmıştık" diyerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. Aynı şüphelinin doğum sedyesiyle ilgili ise "Bir arkadaşım emanet bıraktı" dediği kaydedildi. Gözaltına alınan iki kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"EŞYALAR SURİYELİ BİR DOKTOR ARKADAŞIMIN"

Kaçak doğumhanede çalışan Ö.K. kendisini savunarak, "Burada kesinlikle muayeneye yok. Ben sadece bal ticaretiyle uğraşıyorum. Eşim de hacamat işleriyle uğraşıyor. Buradaki sedyelerle tıbbi malzemeler bize ait değil. Bizim Suriyeli doktor bir arkadaşımız var. O burada poliklinik açacaktı. Evrakları hazır olmadığı için Suriye'ye gitti. Sadece mutfak ve yatak odasındaki eşyalar bizim diğerleri doktorun" diye konuştu.

DHA

