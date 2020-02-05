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  4. Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı parçaları sokağa uçtu

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı parçaları sokağa uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 01:56 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatı izolasyon malzemeleri rüzgar nedeniyle sokağa uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdan kalan ve tehlike arz eden parçaları tek tek topladı.

Olay Esenyurt, Süleymaniye Mahallesinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 759. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak sokağa uçtu.

Mahalle sakinleri çatıdan uçan parçaları görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıkarak tehlike arz eden parçaları yerinden söktü. Bu sırada polis ekipleri de sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. Gece olması ve şans eseri sokakta kimsenin geçmemesi yaşanabilecek olası bir olumsuzluğu önledi.

Olay yerine gelen Esenyurt Belediyesine ait zabıta ekipleri de bina sakinlerinden bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından tehlike arz eden ve sokağa uçan çatı malzemeleri toplandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt rüzgar

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