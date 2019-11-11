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ESENYURT'TA İKİ ÇATI YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 23:22 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Esneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir süre sonra aynı mahallede 4 katlı binanın yine çatısı yandı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

YARIM SAAT SONRA AYNI MAHALLEDE YİNE ÇATI YANGINI
Aynı mahallede bu sefer 1033. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında da yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Ekiplerin müdahalesi
-Yaşanan hareketlilik
Detaylar

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