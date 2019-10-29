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Esenyurt'ta otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarptı; sürücü aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta  sokakta oynayan çocuğa çarpan araç sürücüsü kaçtı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta sokakta oynayan çocuğa çarpan araç sürücüsü kaçtı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, Sultaniye Mahallesi 614 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 yaşındaki Abdülselam Taştan sokakta oynuyordu. O sırada sokaktan geçen 59 AU 883 plakalı araç çocuğa çarptı. Çocuğun üzerinden geçen aracın sürücüsü, hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla çocuk Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdülselam Taştan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgil soruşturma açarken, kaçan sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan kaza anı ve sürücünün aracıyla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

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