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Eşi hareketsiz halde buldu! 38 haftalık hamile Kübra'nın sır ölümü...

26.12.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana geldi. 38 haftalık hamile Kübra Tavas (25), eşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Tavas'ın öldüğü belirlenirken, karnındaki bebeği de kurtarılamadı. Genç kadının cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Eşi hareketsiz halde buldu! 38 haftalık hamile Kübra'nın sır ölümü...

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yatağan'ın Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak H.T. (26), iddiaya göre, mesai bitiminin ardından geldiği evinde, eşi Kübra Tavas'ı salonda hareketsiz yatarken buldu. H.T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Kübra Tavas, karnındaki bebeğin yaşama ihtimali üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü belirlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tavas'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kübra Tavas'ın otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, Hacıbayramlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helallik alınıp, kılınan namazın ardından Tavas'ın cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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hamile kadın

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