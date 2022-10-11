Eşi Hatice'yi katledip, şeref namus yemini etmişti! Katil, cinayet sonrası PKK'ya katılacakmış

Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde geçen yıl 24 Eylül'de meydana gelen olayda, eşi Hatice Senem'i gece boyunca ağır şekilde darp ve işkence uygulayarak öldüren Mehmet Senem, sabah evden çıktıktan sonra bölücü terör örgütüne katılmak için HDP Kocaeli binasına gitti. Parti binasından çıkan Mehmet Senem gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60 santimetre uzunluğunda sopa, 69 santimetre uzunluğunda üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 adet tüfek fişeği ve elektroşok cihazı ele geçirildi.

"KASTİ BİR ŞEY YAPMADIM"

Gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Senem hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, ağabeyi Yusuf Kurban, avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Mehmet Senem, "Kasti bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Senem'i ‘Eşe karşı canavarca hisle eziyet çektirerek nitelikli insan öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Senem'in cezasına hiçbir indirim uygulamadı.

‘BİRAZCIK DA OLSA İÇİMİZE SU SERPİLDİ’

Mahkeme çıkışında konuşan Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, "Birazcık da olsa içimize su serpildi, cani ağırlaştırışmış müebbetle yargılandı. Avukatımıza ve kadın örgütlerine çok teşekkür ederiz. İyi ki yüce adalet var. İyi ki hakimlerimiz indirim uygulamadı" dedi.

‘YAKALANMASAYDI ASKER DE ŞEHİT EDECEKTİ’

Hatice Senem'in ailesinin avukatı Pınar Eren, “Bu dosyada şöyle bir özellik var, sanık ilk önce çocuğunun bulunduğu ikametinde, eşini vücudunun yüzde 40'ı mosmor olacak şekilde darbettikten sonra, beyin kanaması geçirttikten sonra, vücudunun 5 farklı yerinden elektroşok uygulayıp akabinde boğazlayarak ölmesine sebep oldu. Sonrasında kendisini terör örgütü PKK'nın dağ kampına götürmesi için aracı bulmaya çalıştı ve bu süreçte kızın cenazesini evde bırakarak gitti. Eğer bu adam kısa sürede yakalanmasıydı muhtemelen bu adam bir de dağa çıkarak Hatice Senem'in yanı sıra asker de şehit edecekti. Çok şükür hızlıca bulundu tutuklandı" diye konuştu.

Adli tıp raporunu kabul etmeyen sanık bir önceki ifadesinde, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşoku kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" demişti.

(DHA)

