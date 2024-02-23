Eşi ve çocuğunun yanında fırça sapıyla dövüldü! Saldırı anları kamerada

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, hediyelik eşya mağazasından tencere seti alan kadına kasada farklı fiyat söylendi. Kadın itiraz edince tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya kadının eşi Oktay Balkaya da dahil oldu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Mağaza sahibi içeriden aldığı fırça ile Balkaya'ya art arda vurmaya başladı. Kavgaya çevredekiler ayırdı. Aldığı sopa darbeleriyle kafası yarılan adam ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

Olayı anlatan Balkaya, mağaza sahibi ve kardeşini suçlarken daha önce de benzer olaylar yaşandığını öne sürdü.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





