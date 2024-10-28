KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Eşi vefat edince işi devralan Elvide Usta görenleri şaşırtıyor! Yapamazsın diyenlere inat başardı

Eşi vefat edince işi devralan Elvide Usta görenleri şaşırtıyor! Yapamazsın diyenlere inat başardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.10.2024 15:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eşinin koltuk döşeme işini devralan Elvide Elif Işık, yapamazsın diyenlere inat başardı.

Eşi vefat edince işi devralan Elvide Usta görenleri şaşırtıyor! Yapamazsın diyenlere inat başardı

Niğde’de yaşayan 49 yaşındaki 3 çocuk annesi Elvide Elif Işık’ın eşi Mustafa Işık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Işık çiftinin koltuk döşemesi yaptığı işletmeyi eşinin hayatını kaybetmesinin ardından emanet olarak gören Elvide Elif Işık kolları sıvadı, eşinin öğrettiği bilgilerin üzerine katarak döşeme ustası oldu. Zamanla işinde ustalaşan ve Elvide Elif Işık, kentin tek döşeme ustası olarak çalışıyor.

AW317674_03

“Yapamazsın, bu iş erkek işi’’ diyenlere inat mesleğini sürdüren Elvide Elif Işık eşinin emaneti mesleği sürdürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Işık; “Eşimi kaybettikten sonra işimize devam ettim çünkü zor şartlar olsa bile yapmak zorundayım. Erkek işi ama ben güzel bir şekilde yapıyorum. Kadın olarak dikiş biliyorsun ama döşeme tabancası tutmayı, kumaşı kesmeyi bilmiyorsun yada yanlış kesiyorsun ama eşim öğrenmen lazım diyerek bana öğretti. İyi ki de bunları bana katmış, Allah razı olsun, nurlar içinde yatsın" dedi.

"EŞİMİN EMANETİNİ DEVAM ETTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

AW317674_02

İşinin zorluklarından söz eden Işık, eşinden miras kalan mesleği sürdürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdiği açıklamasında şunları söyledi;

AW317674_01

"Kanepe de taşıdım, ellerim nasırda da gezdim. Eşim iki kez kalp krizi geçirdi üçüncü krizde yoğun bakıma aldılar ve yoğun bakımdan çıkaramadık. Bekliyorum seni dedim ama kavuşamadım. Onun hiçbir şeyini ellemedim. Buradaki malzemelerin hepsi onun.

AW317674_05

Makasları, makineleri, tabancaları, her şeyi onun bıraktığı gibi devam ettiriyorum. Onun emaneti, çocuklarım da onun emaneti. Tek başıma verdiğim mücadeleden mutluyum."

"YAPAMAZSIN, BU İŞ ERKEK İŞİ DİYENLERE İNAT BAŞARDIM"

Koltuk döşeme işini kadın olarak yürütemeyeceği yönünde aldığı olumsuz eleştirileri dinlemeyen Elvide Elif Işık; "Koltuk kaldırıyorum, arabaya yüklüyorum, hiç bir zaman yorulmadım. Bir kadının istemezse başaramayacağı hiçbir şey yok. Eşim bu ustalığı bana öğretmeseydi şuan ya bulaşık yıkıyor olacaktım yada hasta bakıyor olabilirdim.

AW317674_06

Herkes bana yapamazsın bu iş erkek işi, kimsen yok burada dedi ama ben Rabbim var, ben güçlüyüm ve bu işi biliyorum dedim ve yaptım. Kadın olarak kanepeyi de döşerim, kumaşını da dikerim eve götürüp teslim de ederim" diye konuştu.

İHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kadın girişimci usta Kadın
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.