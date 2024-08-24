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    4. Eşinden boşandıktan sonra evini natüralist tatil köyüne çevirdi! "Misafirleri özenle seçip güven ortamı kuruyorum"

    Eşinden boşandıktan sonra evini natüralist tatil köyüne çevirdi! "Misafirleri özenle seçip güven ortamı kuruyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 10:01
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    20 yıldan uzun bir süredir natüralist yaşam biçimini benimseyen 57 yaşındaki Karie Jane isimli bir kadın 2019 yılında eşinden boşandıktan sonra evini natüralist tatil köyüne çevirdi. Emekli anne ve babasının da dahil olduğu natüralist tatil köyünde yaşadıklarını ifade eden Jane, "Natürist tatil köyünü işletmeye başladığımdan beri, natürizm sayesinde kendime aşık olduğumu söyleyebilirim. Çok özgürleştirici." dedi.

    Eşinden boşandıktan sonra evini natüralist tatil köyüne çevirdi! "Misafirleri özenle seçip güven ortamı kuruyorum"

    İspanya'da Fuerteventura Adası'nda kendisine ait bir tatil köyünde yaşayan 57 yaşındaki Karie Jane isimli bir kadın natüralist yaşam biçimi nedeniyle sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. 2000 yılında İspanya'daki bir çıplaklar plajına gittikten sonra natüralizmi benimsediğini söyleyen Jane, 2001 yılında o zamanki eşiyle birlikte natürist yaşam tarzına uygun olarak Fuerteventura'da beş daireden oluşan bir tatil evi bile satın aldı. Jane ve eşi 2013 yılında boşandılar ve yeni bir başlangıca ihtiyaç duyan 57 yaşındaki kadın Fuerteventura'ya kalıcı olarak taşınmaya karar verdi.

    ESKİ EŞİ DESTEKLEDİ

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    Boşanmasının ardından evindeki birkaç daireyi ailelere kiraya veren Jane, 2019 yılında yetişkinlere natürist tatiller sunan bir tatil köyü fikrine yöneldi. Hala arkadaş olduğu eski eşi de bu kararında kendisine büyük destek verdi.

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    Ağustos ayında, 2024 Naturist Seyahat Ödülleri'nde En İyi Pazarlama Ödülü'nü alan ve En İyi Naturist Mekan Ödülü'nde ikinci olan Jane, "Çok şok oldum ama aynı zamanda çok da heyecanlandım. Misafirleri özenle seçip güven ortamı kuruyorum. Burada herkesin rahat etmesi benim için en önemli detay. Burada herkes her gün çıplak dolaşıyor ve tüm aktivitelerimizi tamamen kıyafetsiz yapıyoruz" diye konuştu.

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    sosyal medya İspanya tatil
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