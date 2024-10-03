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Eşinden boşanıp Hasan Can'a geldi! 'Kesin yakalanmıştır...' deyince kendini tutamadı! Bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.10.2024 10:48
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın sunumu ile Exxen'de izleyicisinin karşısına çıkan Konuşanlar programı yeni sezonuyla yeniden ekrana gelmeye başladı. İlk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen programa bu defa daha önce evliyken programa gelen bir adamın boşanıp yeniden programa gelmesi damga vurdu. Konuğun Hasan Can Kaya ile diyalogu kısa sürede gündem oldu.

Eşinden boşanıp Hasan Can'a geldi! 'Kesin yakalanmıştır...' deyince kendini tutamadı! Bomba anlar

Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının yeni sezon bölümleri ekrana gelmeye başladı.

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran programa bu defa daha önceki bölümlere evli olarak katılan bir adamın boşanıp yeniden programa gelmesi damga vurdu.

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BOŞANIP SOLUĞU BURADA ALDI

Hasan Can konuğu görünce 'Eşi beni çok seven abi gelmiş' diye seslendi konuk ise 'eski eşim' diyerek Hasan Can'ı düzeltti. Konuk eşiyle ayrıldıklarını söyleyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

hasan can erkek konuk

Daha sonra mimar bir kadın konuğu ile sohbet eden Hasan Can kadın konuğuna eşinden ayrılıp programa gelen konuğunu tavsiye etti. Bunun üzerine erkek konuk 'ben de inşaatçıyım zaten' diyerek söze girdi.

hasan can kadın konuk

'KESİN YAKALANMIŞTIR'

3 ay önce boşandığını söyleyen konuğa Hasan Can 'sen mi ayrıldın o mu ayrıldı?' diye sordu. Konuk eşinin ayrıldığını söyleyince 'yakalamıştır diyenler alkışlasın' yorumunu yaptı.

hasan can erkek konuk

Konuk ise; 'Yakalanmasam burada olma şansım var mı sence? Keserdi beni. Laz kızı...' yanıtını verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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