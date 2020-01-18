Eşine yardım için başladı, ilçede tek bıçak kadın ustası oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşine yardım etmek için başladığı bıçak üretim sonrasında ilçede tek bıçak kadın ustası olan Hayriye Karaalioğlu yaptığı açıklamada, “Hem eşime yardımcı oluyorum hem de aile kazancımıza maddi olarak destekte bulunuyorum” dedi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bıçak imalatı yapan eşine destek olmak amacıyla başladığı meslekte bıçakların üretim aşamasını zamanla öğrenen Hayriye Karaalioğlu bıçak ustası oldu. Eşiyle ve çocuklarıyla birlikte her türlü bıçak üretimi yapan Hayriye Karaalioğlu bıçak ustası olduğunu ve yurt dışına bile sipariş gönderdiğini söyledi. İmalathanede Sürmene bıçakları yapılıyor.

Çekirdekten yetişmeyiz

Dedelerinin mesleklerini devam ettirdiklerini dile getiren Bıçak Ustası Temel Karaalioğlu, “Dede mesleğimiz bu bizim. Çekirdekten yetişmeyiz. Şuanda Sakarya’nın Akyazı’nın ilçesinde bulunuyoruz ama bağlantımız Sürmene’de gene devam ediyor. Sürmene bıçakları başta olmak üzere birçok bıçak yapıyoruz. Ailecek burada birlikte çalışıyoruz. Çocuklarım okuyorlar, boş vakitlerinde gelip mesleği öğreniyorlar hem de yardımcı oluyorlar. Ortalama bıçak yapma süresi Sürmene bıçakları bir gün alıyor, mutfak ve kasap bıçakları gibi bıçaklar 1 saat gibi bir süre alıyor yapımı kolay. Sürmene bıçakları daha çok uğraştırıyor. Emek isteyen, sanat isteyen, ustalık isteyen bir iştir” dedi.