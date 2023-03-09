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Eşini acımasızca katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: 'Boşanmak istemediğimi söyledim, kabul etmeyince...'

09.03.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Muhammer Gültaş (47), boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş'ı (32) 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gültaş'ın jandarmadaki ifadesinde, "Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi. İşte kan donduran olayın detayları...

Eşini acımasızca katletmişti! İfadesi ortaya çıktı: 'Boşanmak istemediğimi söyledim, kabul etmeyince...'

Dehşete düşüren olay, önceki sabah Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında olduğu Yeliz Gültaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi eşini 10 yerinden bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz Gültaş, kurtarılamadı. Yeliz Gültaş'ın cenazesi, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Muhammer Gültaş'ı bir yakının evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Muhammer Gültaş jandarmadaki ifadesinde, boşanmak istemediğini söyleyince tartışma çıktığını belirterek, "Olay günü il dışında olan eşim sabah saat 04.00 sıralarında eve geldi. Sabah kahvaltı yapıyorduk. 13 Mart'ta boşanma davamız vardı. Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma yaşadık. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi.

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Gültaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemiyle Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)

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