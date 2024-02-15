Eşini bıçakla rehin alan kişiyi, emniyet amiri böyle ikna etti: 'Ben sana kurban olurum'

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Danışment Gazi Mahallesi Güllük Şemsettin Caddesi üzerinde bulunan bir evde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Kapısında polisleri gören S.E., yakalanmamak için elindeki bıçak ile eşi Y.E.'yi rehin aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

'SANA KURBAN OLURUM'

Bu sırada olay yerine gelen emniyet amiri, şüpheli S.E. ile pencereden iletişime geçti. Burada şüpheliyle konuşan emniyet amiri, "Elindeki bıçağı bırak. Allah'ını seversen. Ben senin için geldim. Sana kurban olurum" diyerek şahsı ikna etti. Dışarıya çıkan S.E., teslim oldu.

'SANKİ TERÖRİST YAKALADILAR'

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen S.E., emniyete götürüldü. S.E. burada kendisini görüntüleyen gazetecilere "sanki terörist yakaladılar" diyerek tepki gösterdi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





