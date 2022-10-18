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Eşini bıçakladı, soru soran gazeteciyi tehdit etti! 'Seni de bıçaklarım yakında’

18.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da Harun Kaplanoğlu (43), boşanma aşamasındaki eşi Saadet Kaplanoğlu'nu (41) karnından bıçakladı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, onu buçaklayan eşi ise gözaltına alındı. Harun Kaplanoğlu, adliyeye sevki sırasında kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti. Kaplanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte olayın detayları...

Eşini bıçakladı, soru soran gazeteciyi tehdit etti! 'Seni de bıçaklarım yakında’

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.30 sıralarında, Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Saadet Kaplanoğlu, evinin karşısındaki parkta boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Kaplanoğlu ile karşılaştı. Çift belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Kaplanoğlu, eşi Saadet Kaplanoğlu'nu karnından bıçakladı.

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POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Kaplanoğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Kaplanoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından kaçan Harun Kaplanoğlu ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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"SENİ DE BIÇAKLARIM YAKINDA"

Harun Kaplanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Kaplanoğlu, kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Harun Kaplanoğlu, tutuklandı.

(DHA)

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bıçaklı saldırı
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