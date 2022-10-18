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Eşini bıçaklayan adamdan gazeteciye tehdit: Seni de bıçaklarım

18.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da meydana gelen olayda boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaralayan adam, adliyeye sevk edilirken soru soran gazeteciyi de tehdit etti. "Eşinizi neden bıçakladınız?" sorusuna "Seni de bıçaklarım yakında" şeklinde cevap veren Harun Kaplanoğlu, mahkemeye çıkarılarak cezaevine konuldu.

Olay, Karaman'da dün saat 11.30 sıralarında, Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Saadet Kaplanoğlu, evinin karşısındaki parkta boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Kaplanoğlu ile karşılaştı. Çift belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Kaplanoğlu, eşi Saadet Kaplanoğlu'nu karnından bıçakladı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Kaplanoğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Kaplanoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından kaçan Harun Kaplanoğlu ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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''YAKINDA SENİ DE BIÇAKLARIM''

Harun Kaplanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Kaplanoğlu, kendisine "Eşinizi neden bıçakladınız?" diye soru soran gazeteciyi, "Seni de bıçaklarım yakında" diyerek tehdit etti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Harun Kaplanoğlu, tutuklandı.

(DHA)

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Karaman
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