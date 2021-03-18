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Eşini "FETÖ’cü" diye ihbar eden eski emniyet müdürüne 8 yıl 9 ay hapis

18.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan, eşini “FETÖ’cü” diye ihbar eden eski Emniyet Müdürü Mustafa Coşar Ünal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ankara 21.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan, eşini “FETÖ’cü” diye ihbar eden eski Emniyet Müdürü Mustafa Coşar Ünal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ünal ile avukatı katıldı. Yargıtay’ın ilam kararının okunmasından sonra savunması için söz alan Ünal, örgütü bir dönem ‘cemaat’ olarak gördüğünü, sadece sohbetlere katıldığını, örgütsel olarak toplu bir faaliyette bulunmadığını ifade etti. Örgütten hiçbir zaman bir beklenti içerisinde olmadığını söyleyen Ünal, “Bunlardan beklentim olsaydı daha iyi yerlere gelirdim. Örgütle fikir ayrılıklarına düştük ve beni Tunceli’ye sürdüler. Bank Asya’da hiçbir hesabım olmadı, sohbet dışındaki faaliyetlerde hiçbir zaman toplu harekette bulunmadım. Akademik kariyeri olan bir insanım, bu örgütün üyesi değil mağduruyum. Hayatım için bir şans istiyorum, pişmanım” dedi.
Heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Ünal’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Boşanacağı eşini "FETÖ’cü" diye ihbar etti
Eski Emniyet Müdürü Mustafa Coşar Ünal, dosyası Yargıtay aşmasındayken cezaevinden mahkemeye dilekçe göndererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini beyan etmişti. Bunun üzerine dosyası yeniden yargılanmak üzere ilk derece mahkemeye gönderilen Ünal’ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için FETÖ’den ceza alan ve yargılananların yanı sıra boşanma aşamasındaki eşinin ismini de FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirlendi. Mahkeme, Ünal’ın beyanlarını “etkin pişmanlık” için yeterli bulmayarak, 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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