Eşini kaybettiği beyin tümörü sürecinde bulamadı: Artık kendi safran üretiyor...

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimmümin köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Neziha Çam (40), beyin tümörü nedeniyle 2017 yılında kaybettiği eşi Hamza Çam’ın tedavi sürecinde yaşadığı zorluklardan ilham alarak umut dolu bir girişime imza attı. Eşinin hastalığı döneminde alternatif tıp uzmanlarının önerdiği ancak yüksek fiyatı nedeniyle temin edemediği safran bitkisini yıllar sonra kendi köyünde yetiştirmeye başladı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kerimmümin köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Neziha Çam'ın eşi Hamza Çam'a, 2016 yılında beyin tümörü teşhisi konuldu.

Bu süreçte Neziha Çam, eşinin tedavi sürecinde bilimsel araştırmalar sonucu yılda sadece 1 ay çiçek açan safranın bitkisinin beyin tümörüne iyi geldiğini öğrendi.

KÖYÜNDEKİ 2 DÖNÜMLÜK ARAZİYE SAFRAN EKTİ

Neziha Çam, safranın fiyatının pahalı olması nedeniyle alamadı. Tedavi sürecinde durumu daha da ağırlaşan Hamza Çam, 2017 yılında hayatını kaybetti.

Eşi kaybettikten sonra safran bitkisini merak eden ve araştırma yapan Neziha Çam, yaşadığı Kerimmümin köyüne ekmeye karar verdi. İş insanı Fatma Aydoğdu'nun yardımı ile 350 bin TL destek aldı. Bu destekle tohum alan Neziha Çam, eylül ayında köyündeki 2 dönümlük araziye safran ekti.

Neziha Çam, yaklaşık 2 ay sonra çiçek açan safranları toplamaya başladı. Çam, safran çiçeğinin ekimini geliştirerek, ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

"ÖNCE DENEME ÇALIŞMASI YAPTIM"

Yaklaşık 2 yıldır saftan yetiştiriciliği ile uğraştığını söyleyen Neziha Çam, "Bundan 5-6 yıl önce safran hakkında hiçbir bilgim yoktu. Eşimin rahatsızlığı üzerine safran bitkisini tanıdım. Bunun da nerelerde ve hangi koşullar altında yetiştiğini araştırıp, öğrenmeye başladım. Sivas'a da uyum sağlayıp, sağlamayacağını test etmek için geçtiğimiz yıl 100 metrekare bir alanda deneme çalışması yaptım. O çalışmam sonucunda gayet güzel sonuçlar aldım. Çiçeklenmesi çok güzel oldu ve iklim şartlarına çok güzel uyum sağladı. Bununla beraber Ticaret Sanayi Odası'na başvuru yaptım. Bir proje sundum ve oradaki başkanlarımız da bana gayet inanarak ve güvenerek destek oldular. Bana finansman destek sağladılar. Ticaret Sanayi Odası'yla beraber, Tarımda Kadın Evi Projesi'yle bu iki dönümlük araziye ekimimizi bu sefer de profesyonel olarak yaptık. Çiçeklenmemiz şu anda devam ediyor. Hasadımız, bundan yaklaşık 15-20 gün önce başladı. Hala devam ediyor. Bir hafta kadar da yine devam edecek gibi görünüyor. Bir yılda 1 ay süre içinde hasat ediliyor. Ekim'in 15'i ile Kasım'ın 15'i arasında hasat sürecimiz var. Ondan sonra da zaten safran tekrar uykuya geçiyor. Gelecek yıl tekrar ekime kadar kendini büyüterek, çoğaltarak devam ediyor" dedi.

"TECRÜBELERİMİ PAYLAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Safranın birçok rahatsızlığa iyi geldiğini öğrendikten sonra bu bitkiyi herkesle buluşturmak için üreticiliğe yöneldiğini anlatan Neziha Çam, "Safran, köyümde de Sivas'ta da bilinmiyor. Bilinmeyen bir ürün olduğu için merak ve ilgi çok fazla. Hani nasıl yetiştiğini, nasıl bir şey olduğunu, ne işe yaradığını çok fazla merak eden var. Ben de elimden geldiği kadarıyla öğrendiğim bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Üretirken edindiğim tecrübeleri paylaşmaya çalışıyorum. Eşimin rahatsızlığı maalesef beyin tümörüydü. Eşim beyin tümörüne yakalanınca alternatif tıp araştırmalarına girdim. O süreçte safranın kanser ve birçok hastalığa iyi geldiğini öğrenince 'neden ben de yapmayayım' dedim. Eşimi kaybettim. Bu süreçte geç kaldık. 'Ben bir şey yapmalıyım ve çare arayanlara çare olmalıyım' diyerek bu bitkinin ekimine başladım" dedi.

Eşini kaybettiği beyin tümörü sürecinde bulamadı: Artık kendi safran üretiyor... 9Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

