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Eşini sırtından bıçaklamıştı! Mahkemede dehşete düşüren sözler: 'Beni aldattığından şüphelendim...'

15.06.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ali Yüksel (34), tartıştığı eşi Ülviye Yüksel'i (43) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Ali Yüksel, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 16 yıl hapse mahkum edildi. Yüksel ifadesinde, "Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım" dedi. İşte olayın detayları...

Eşini sırtından bıçaklamıştı! Mahkemede dehşete düşüren sözler: 'Beni aldattığından şüphelendim...'

Emek Mahallesi Gülsever Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Ali-Ülviye Yüksel çifti arasında, geçen yıl ocak ayında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Ali Yüksel, mutfaktan 32 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağı ile eşini 2 kez sırtından bıçaklayıp, ağır yaraladı. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk annesi Ülviye Yüksel, tedavi altına alındı. Ali Yüksel, polis ekiplerince gözaltına alınıp, tutuklandı.

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'HALÜSİNASYON GÖRDÜM, BIÇAKLADIM'

Ali Yüksel'in, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım" dedi. Ali Yüksel hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede; Yüksel için 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Ülviye Yüksel ise taburcu edildi.

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İNDİRİMSİZ 16 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Yüksel ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan Yüksel, öldürme kastı olmadığını belirterek, "Öldürme kastım olmuş olsaydı; bu neticeyi rahatlıkla alabilirdim. Ancak benim kastım; öldürmek değildir. Tahliyemi istiyorum" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 16 yıl hapse mahkum edip, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

(DHA)

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Eskişehir Aldatma bıçaklı saldırı

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