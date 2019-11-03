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Eşini ve çocuğunu darbeden zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:11 | Son Güncelleme

Eskişehir'de eşini ve 8 yaşındaki çocuğunu darbeden kişi, eve giden polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi - Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eşini ve 8 yaşındaki çocuğunu darbeden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşlar, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokağı'ndaki bir evde aile içi kavga olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipleri evin girişinde karşılayan 8 yaşındaki D.K, "babam annemi içeride öldürüyor abi kurtarın" dedi.

Eve giren polis, inşaat işçisi Mehmet Ali K'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi Semra K'nin boğazına tüfekle baskı uyguladığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Darp sonucu yaralanan anne ve oğlu ise Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali K, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
aile içi şiddet Eskişehir polis

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