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Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

Osmaniye'deki Düziçi ilçesinde aile içi sorunlar nedeniyle eşinin çalıştığı iş yerinin önüne giden 50 yaşındaki E.B., kendini yakmaya çalıştı.

E.B.'nin kendini yakma girişimi güvenlik kameralarına anbean yansırken, vahşet vatandaşların çakmağı almasıyla önlenebildi.

Eşinin iş yerine gelip ortalığı birbirine kattı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan E.B. (50), eşinin çalıştığı iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından engellenen E.B.'nin kendini yakma girişimi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ayrılmak üzere olduğu eşi ile konuşmak için çalıştığı iş yerine geldi.
Burada tartışan taraflardan E.B., yanında getirdiği şişedeki benzini üzerine dökmeye başladı.
Bu sırada vatandaşlar tarafından fark edilen E.B., kendine müdahale etmek isteyenlerden kaçarak bir elinde çakmakla üzerine benzin dökmeye devam etti.
Çevredeki esnaf, E.B.'yi etkisiz hale getirerek elindeki çakmağı aldı.
Olay yerine gelen polis ekibi, E.B.'yi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Daha sonra karakolda ifadesi alınan E.B., serbest bırakıldı.
Bu arada E.B.'nin üzerine benzin dökmesi ve esnafın müdahalesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Osmaniye hastane

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