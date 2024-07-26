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    4. Eşinin ölüm döşeğindeki itirafı şoke etti! Hayatı altüst oldu

    Eşinin ölüm döşeğindeki itirafı şoke etti! Hayatı altüst oldu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.07.2024 10:27
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    Karısının ölüm döşeğinde kendisine söylediği yıkıcı itirafla hayatı alt üst olan adam başından geçenleri paylaştı. Bu şok edici itiraf karşısında neye uğradığını şaşıran adam yaşadıklarıyla başa çıkmakta zorlandığını söylüyor.

    Eşinin ölüm döşeğindeki itirafı şoke etti! Hayatı altüst oldu

    Hiçbir şey ölüm döşeğindeki bir itiraf kadar drama yaratmaz. Bir adam karısının ölüm döşeğindeyken yaptığı itiraf ile ona asla gerçekten aşık olmadığı gerçeğiyle sarsıldı.

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    NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

    Neye uğradığını şaşıran adam başından geçenleri Reddit'te paylaştı. Partnerinin son evre kanser hastası olduğunu ve zamanının hızla tükendiğini anlattı.

    hasta kadın

    Talihsiz adam, "Teşhis konulduğu andan itibaren her anını yanında geçirdim ve zor anlarda yanındaydım. Onunla birlikte her kemoterapi tedavisine gittim ve tüm kötü haberleri duymak için yanındaydım." dedi.

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    Aklında mutlu bir evlilikleri olduğunu ifade ederek şunları ekledi: "Her şeyi birlikte yaptık. Buluşmalara gittik, oyunlar oynadık, yeni yerler denedik, seyahat ettik ve dokuz yaşında bir kızımız var. Eşim çok çok derin bir yoksulluktan geldi ve tanışmamız tesadüf oldu. Garsonluk yapıyordu ve ona gözlerimi diktiğim andan itibaren vuruldum.

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    Öte yandan, karısı bu masalsı aşka inanmasına rağmen gizli bir gerçeği saklıyordu. Şöyle devam etti: "Karıma göre, beni asla gerçekten sevmedi. Benden hoşlanıyordu ama beni sevmiyordu. Kalbinde başka kimse yoktu ama ben onun için doğru kişi değildim. Sadece yoksulluktan kurtulmak için benimle evlendi. Ona göre, seks yapan ve bazen randevulara çıkan oda arkadaşları gibiydik.

    şanssız üzgün kişi

    Benim için o hayatımın ve evrenimin aşkıydı. Bu itirafla birlikte onu kaybetmekle yüzleşmeli ve yakında bekar bir baba olmanın yollarını bulmalıyım. Aldatılmış, aptal gibi ve kalbim kırılmış hissediyorum. Onu hala seviyorum ve keşke hayatta kalabilseydi de bu duyguları düzeltebilseydik. Son günlerinde onu kazanmaya çalıştım ama o bunu başaramadı. Hayatından memnun. Artık onu ziyaret etmememi istedi ama ben uzak kalamıyorum." ifadelerine yer verdi.

    EŞİYLE OLAN TÜM ANILARI PARAMPARÇA OLDU

    Gerçeği öğrendiği için pişmanlık duyduğunu itiraf etti, çünkü bu onun dünyasını ve paylaştıkları tüm anıları paramparça etti. Şöyle yazdı: "Daha sonra bana karşı hisler geliştirseydi, sorun olmazdı. Daha sonra bana aşık olduğu sürece onun tarafından kullanılmaktan da sorun olmazdı, ama o [...] Keşke bana asla söylemeyerek beni incitmeye devam etmeseydi."

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    Anahtar Kelimeler:
    karı koca
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