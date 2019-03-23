Eşinin zincirle boğduğu kadın toprağa verildi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Öztürk'ün (49), iddiaya göre iş yerinin tapusu için tartıştığı ve sonrasında zincirle boğarak öldürdüğü Zeynep Öztürk (45), toprağa verildi. Katil zanlısı koca Ercan Öztürk ise işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Efeler Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'nde, cıvata satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zeynep Öztürk, Ercan Öztürk'ün cıvata satılan iş yerine geldi. Ercan Öztürk, iddiaya göre, iş yerini boşanma aşamasına gelmeden önce eşi Zeynep Öztürk'ün üzerine yaptı. Ancak boşanma gündeme geldiği için iş yerini eşinden geri istedi. Zeynep Öztürk'ün olumsuz yanıt vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, ikisi de birbirine bıçakla saldırdı. İki taraf da ellerinden yaralanırken, Ercan Öztürk eline aldığı zinciri, Zeynep Öztürk'ün boğazına dolayarak sıktı. Zincirden kurtulamayan Zeynep Öztürk, yere yığıldı. Olayın ardından Ercan Öztürk, sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler polise bilgi vererek olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeynep Öztürk'ün öldüğü belirlendi. Ercan Öztürk gözaltına alındı, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire el konuldu. Zeynep Öztürk'ün cesedi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Eşi tarafından zincirle boğularak öldürülen Zeynep Öztürk'ün cenazesi, yakınlarınca bugün teslim alınarak Çine ilçesi Sarvandere Mahallesi Camii'ne getirildi. Öztürk, öğlende kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Atlı, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Fatih Atay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı. Öztürk'ün, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları yönetiminde yedek üye olması nedeniyle CHP'li kadınlar da cenazeye katılarak, arkadaşlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Eşi Zeynep Öztürk'ü öldüren Ercan Öztürk ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye sevk edildi.