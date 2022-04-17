Eşiyle ilişkiye giren adamın başına gelenler alay konusu oldu! Baldızı aniden eve gelince...

İngiltere'de yaşamakta olan David isimli adamın başına gelen ilginç olaylar zinciri, Amerikan ve İngiltere sosyal medyasında günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

EŞİYLE BAŞ BAŞA KALDI, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

David ve eşi, uzun süredir bebek istemekteydi. Kendi evlerinin yatak odasında baş başa kalan çiftten David, acıkınca soluğu mutfakta aldı. David, kendi evinin mutfağına giderek bir şeyler atıştırmak istedi.

ÇIPLAK ŞEKİLDE ÇIKINCA ŞOKE OLDU

Ancak bu sırada evde davetsiz bir misafir daha bulunmaktaydı. Evin garajını ekipmanlarını saklamak amacıyla kullanan David'in baldızı, her şeyden habersiz şekilde eve girdi. Bu esnada David ise çıplak şekilde baldızının karşısına çıkınca, olaylar karıştı.

YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATINCA KRİZ YAŞANDI

Yaşanan olay sonrası genç kadın ise eniştesini çıplak şekilde gördüğünü annesine anlatınca, bir aile krizi patlak verdi. Duruma sinirlenen David'in kaynanası, genç adama sert çıkarak, yaptığının çok ayıp olduğunu dile getirdi.

"BENİM NE SUÇUM VAR?" DEDİ

David başına gelenleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, kullanıcılardan yardım istedi. Genç adam, ayrıca yaşananlarda suçu olmadığını belirterek özel hayatın gizliliğine saygı duyulması ve ailelerin, çiftlerin hayatına karışmaması gerektiğini ifade etti. Sosyal medyada alay konusu haline gelen adam, ayrıca baldızlarından da anahtarı geri aldıklarını aktardı.

