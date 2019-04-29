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Eski Alman Cumhurbaşkanından İmamoğlu'na tebrik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

ALMANYA Federal Cumhuriyeti bir önceki Cumhurbaşkanı Christan Wulff,  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)  Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.   İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti bir önceki Cumhurbaşkanı Christan Wulff, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel'i, İBB'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binasının kapısında karşıladı.

Eski Alman Cumhurbaşkanından İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA) ALMANYA Federal Cumhuriyeti bir önceki Cumhurbaşkanı Christan Wulff, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti bir önceki Cumhurbaşkanı Christan Wulff, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel'i, İBB'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binasının kapısında karşıladı. Daha sonra İBB anı defterine, “İstanbul Avrupa'nın en büyük metropollerinden birinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." yazarak kısa bir açıklama yaptı. Wulff açıklamasında, “Yeni Büyükşehir Belediye Başkanını burada görmekten ve tebrik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Deftere de yazığım gibi; İstanbul Avrupa'nın en büyük metropollerinden birinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şu anda herkesin daha ziyade kendisi ile ilgilendiği bir dönemde ortaklıklarımıza işaret etmek çok büyük bir önem arz etmekte. Alman ve Türkler arasından uzun ve yoğun bir ilişki var. Farklı kalitede. Ben bu ilişkilerin muhafaza edilmesi ve daha ileri noktaya taşınması taraftarıyım. Dolayısıyla burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. O yüzden Büyükelçimiz burada, İstanbul Başkonsolosumuz burada. Her yeni başlangıç bir sihir taşımakta ve barındırmaktadır. Konukseverliğiniz için de ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Ben de Sayın Cumhurbaşkanını büyükşehir belediye binamızda ağırlamanın onurunu yaşıyorum. Tabii ki, Almanya ve Türkiye ilişkileri yüzyıllara dayanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'un Avrupa'nın en büyük şehri olduğunu deftere yazdı ve bize büyük bir sorumluluk yükleyerek düşüncelerini yazdı. Dolayısıyla Avrupa'nın en büyük şehrinin bir belediye başkanı olarak önümüzdeki süreçte elbetteki, yerel iş birliği yerel dinamiklerin bir arada iş ürettiği sürece başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'yı da yaşamak ve yaşatmak isteriz. Bunda çok başarılı olacağıma inanıyorum. Bunu hem İstanbul hak ediyor, hem de Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri bunu hak ediyor. İlerleyen yıllarda bu ilişkilerin başarıya, bu ilişkilerden doğan süreçlerin ürüne döndüğü zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanını burada ağırlamak isterim." diye konuştu.
İmamoğlu ve Alman heyetin görüşmesi yaklaşık bir saat basına kapalı olarak gerçekleşti.

(FOTOĞRAF)

Eski Alman Cumhurbaşkanından İmamoğlu'na tebrik ziyareti

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