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  4. Eski Aşk Adası yıldızı Georgia Steel çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Eski Aşk Adası yıldızı Georgia Steel çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

04.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen televizyon programlarından olan Aşk Adası (Love Island) yıldızlarından Georgia Steel, yemek yaklaşımını anlattı. Eski Aşk Adası yıldızı fitness yapmayı sevdiğini söylese de pizzadan asla uzak duramadığını belirtti. Yoga ve pilatesi de düzenli olarak yaptığını belirten Georgia Steel, her şeyin dengeyle ilgili olduğunu belirtti.

Eski Aşk Adası yıldızı Georgia Steel çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Aşk Adası (Love Island) programının dördüncü sezonundan akıllara kazınan Georgia Steel, verdiği bir röportajda formda kalmanın sırrını anlattı. Yoga, pilates ve fitness gibi sporları düzenli olarak yaptığını söyleyen 24 yaşındaki yıldız, pizzaya hayır diyemediğini anlattı.

HER ŞEY DENGEYLE İLGİLİ

24 yaşındaki televizyon yıldızı, her şeyin dengeyle ilgili olduğunu söyledi. Nerede ve nasıl olursa olsun belirli günlerde egzersiz yapmayı asla ihmal etmediğini belirten Steel, formunu bu disipline borçlu olduğunu söyledi. Egzersiz konusundaki kararlı yaklaşımının yemek sevgisiyle dengelendiğini dile getirdi.

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KIRIMIZI ÇİZGİSİ: PİZZA

Pizzaya hayır diyemediğini söyleyen genç kadın, "İşim gereği çok seyahat ediyorum, bu yüzden farklı yerlerin mutfaklarını denemeyi seviyorum. Kesinlikle bir yemek tutkunuyum. Ve pizza... Kendimi şımartmak istediğimde aklıma gelen ilk yemek oluyor." dedi. Ayda birkaç kez pizza yediğini söyleyen Georgia Steel, “Sağlıklı beslendiğiniz sürece egzersiz yapın ama aynı zamanda kendinizi de şımartın. Önemli olan bu.” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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