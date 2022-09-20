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Eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir? Lokman Çağırıcı kaç yaşında?

20.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 13 Nisan'da sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Çağrıcı yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 15 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini belirtmişti. Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında ise yeni başkan Abdullah Özdemir olmuştu. Peki, Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? İşte eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın hayatı ve biyografisi...

Eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir? Lokman Çağırıcı kaç yaşında?

Eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir? Lokman Çağırıcı kaç yaşında?

ESKİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞRICI KİMDİR?

Lokman Çağrıcı 1965'da Giresun´un Bulancak İlçesi´nde doğdu.

Lokman Çağrıcı 1990'da Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nden mezun oldu. Birçok kurumda üst düzey yöneticilik yapan Çağrıcı'nın 1990'da siyasete atıldığı biliniyor.

Lokman Çağrıcı 1990-9'da yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir.

11 Mayıs 2007 tarihine dek Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Lokman Çağrıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Sayın Feyzullah Kıyıklık´ın 11 Mayıs 2007´de AK Parti İstanbul Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığına seçildi.

Lokman Çağrıcı, 2 sene başarıyla sürdürdüğü bu görevinin ardından 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yeniden aday oldu. Çağrıcı, yüzde Bağcılarlıların yüzde 50’sinin oyunu alarak Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde yine aday olan Lokman Çağrıcı yüzde 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar’a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.

Lokman Çağrıcı 13 Nisan 2022'de sosyal medya hesabında yaptığ paylaşımda 15 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurmuiştur.

Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde Meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçilmiştir.

LOKMAN ÇAĞRICI KAÇ YAŞINDA?

57 yaşındaki Lokman Çağrıcı belediye başkanlığının yanı sıra birçok görevde bulunmuştur.

LOKMAN ÇAĞRICI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Lokman Çağrıcı; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi’nin (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Saymanlığı görevlerinde bulunmuştur.

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Bağcılar Belediyesi Lokman Çağrıcı Abdullah Özdemir bağcılar belediye başkanı
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