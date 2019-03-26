Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10. yıl dönümünde anıldı

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yıl dönümünde Yerli Düşünce Derneğinde düzenlenen programda anıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Millet onu gönlüne yazdı" dedi.

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yıl dönümünde Yerli Düşünce Derneğinde düzenlenen programda anıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu her yıl bu hüznü yeniden yaşadıklarını belirterek, "Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu ile onunla epey bir mesai yaşama bahtiyarlığına sahip olduk, onun yol arkadaşları olduk, yoldaşı olduk. Ben Muhsin Başkanı 16 yaşında SSK Hastanesi Acil Servisinde diğerkamlık özelliği yüksek bir ağabey olarak tanıdım. Ebedi siyasi liderim dediğim genel başkanımla ilahi takdir gereği 52 yaşında ayrıldık’’ ifadelerini kullandı.

"Millet onu gönlüne yazdı"

Topçu, Yazıcıoğlu’nun milletinin ve inançlarının değerlerini, her yerde yaşamış, yaşatmaya çalışmış ve her yerde o şartlara bağlı kamış birisi olduğunu belirtti. Topçu, ’’Buna bizim jenerasyonumuzdan aynı hücrede hapis yatmış arkadaşları, C5 koğuşundaki işkenceyi bilen kişiler de şahittirler. O milletinin ve değerlerinin Yusuf yüzlüsü, Alperen’i, Gazi Deviş’i, Serdengeçti’si ve ülkücülerin Muhsin Başkanıydı. Milleti onu gönlüne yazdı ve ondan razı oldu. Eminim Rabbim de razıdır. Onunla mesaisi olan herkes şahittir ki, o iyi bir evlat, iyi bir kardeş, iyi bir gönüldaş, iyi bir baba, iyi bir başkan ve ‘secde-i Rahman’da iki büklüm iyi bir kuldu’’ şeklinde konuştu.