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Eski belediye başkanının mezarı 18 yıl sonra açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 01:36 | Son Güncelleme

2002 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kestel Belde Belediye Başkanı İsa Küçülmez’in, kızı olduğu iddiasıyla açılan davada mahkeme DNA testi için Antalya’nın Alanya ilçesinde mezarının açılmasına karar verdi. Kararın ardından DNA örneği alınabilmesi için Küçülmez’in mezarı açıldı.

Eski belediye başkanının mezarı 18 yıl sonra açıldı

Alman vatandaşı C.G. isimli kadın 2002 yılında Konya-Ankara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Büyükşehir yasasından önce Alanya’nın beldesi olan o dönem ki Kestel Belde Belediye Başkanı İsa Küçülmez ile iddiaya göre ilişkisinde İ.A.B. isimli kızı olduğu gerekçesiyle babalık davası açtı. Eski belediye başkanının öldüğünde kızına 2.5 aylık hamile olduğunu öne süren C. B.’nin başlattığı davada mahkeme heyeti Küçülmez’in DNA testi için mezarın açılmasına karar verdi.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Kararın ardından Kestel Mahallesi’nde bulunan Han Önü Mezarlığı’nda Küçülmez’in mezarını açma işlemi saat 14.00’da başladı. Mezar açma işleminde hakim, taraf avukatları da hazır bulundu. Mezarın mermer kaplı olması nedeniyle zarar verilmemesi açısından kepçe yardımıyla yan tarafı kazılarak yaklaşık bir buçuk saat süren işlemin ardından Küçülmez’den alınan DNA doku örnekleri alındı. Jandarma ekipler ise, mezarlık girişinde ve çevresinde geniş önlem aldı.

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"MEZARIN AÇILMAMASI İÇİN GEREKLİ HER YOLU DENEDİK"

İsa Küçülmez’in eşi Hüsniye Küçülmez ve kızı Ayben Çolak’ın avukatı Mehmet Aşıkoğlu, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Aşıkoğlu yaptığı açıklama, “İsa Küçülmez’in mezarının açılmasına sebep olan davada biz davalı yan olan Hüsniye Küçülmez ve Ayben Çolak vekilleri olarak söz konusu fethi kabir işlemine üzülerek fiilen iştirak etmek durumunda kaldık. Davacı taraf söz konusu davayı açarak merhum İsa Küçülmez’in mezarının açılması talebinde bulunmuştur. Biz davalı yan olan Hüsniye Küçülmez ve Ayben Çolak vekilleri olarak, merhum İsa Küçülmez’in anısına saygıdan dolayı İsa Küçülmez’in mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik. Mezarın açılmaması için kanunen gerekli her yolu denememize ve bu konuda talepte bulunmamıza rağmen, davacı yanın ısrarlı talebi ve mahkemenin takdiri neticesinde mezarın açılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada davanın sıhhati açısından başkada bir açıklama yapamıyoruz” dedi.

(İHA)

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