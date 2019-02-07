Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a, genel yayın yönetmeni olduğu internet sitesinde eski bakan Erdoğan Bayraktar hakkında yapılan bir haberden dolayı "gizliliğin ihlali" suçundan verilen 10 ay hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Barış Yarkadaş ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Yarkadaş, bahse konu haberin Cumhuriyet gazetesinden alındığını savunarak, "Kaynağı belirtilmiştir. Aleni olan bir haberdir. O dönem sitenin görevlisi olan arkadaş kamu yararı olduğunu düşünerek haberi yayımlamıştır. Zaten kendisi de bu davadan yargılanmıştır. Benim haberde sorumluluğum bulunmamaktadır. Ayrıca internet siteleri Basın Kanun'una tabi değildir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki Erdoğan Bayraktar'ın avukatı Ayşe Ezgi Azman Akgün de şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın savunmasını kabul etmiyoruz. Haberin başka bir gazetede yayımlanması suçun oluşmasını engellemeyecektir." ifadelerini kullandı.