Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Koç Burcu Aralık aylık burç yorumu...
1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. İş hayatında ve çalışma düzeninizde değişimleri getiren bu transit ile ayın geri kalanında alışkanlıklarınızda ve rutinlerinizde değişimlere gidebilirsiniz. Bu süreçte bazı Koçlar için iş değişikliği, dönemsel işler veya istifa gibi konular gündeme gelebilir. İş hayatından yeni kişilerle tanışabilirsiniz.
14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında yaşamınızda uzun vadeli, köklü değişimler karşınıza geliyor olacak. Hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir. İlişkilerde ciddileşmeler, ileriye dönük adımlar gündeminizde olabilir.
15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerde yeni düzenler ve yeni sistemler kurulmaya başlayacak. Süregelen ilişkinizde karşınızdaki kişiden ciddi teklifler, adımlar görebilirsiniz. İlişkinin geleceğine dair partnerin karar aldığını görebilirsiniz. Yalnızlar, önemli ve kadersel tanışmalar yaşayabilir. Bu tarihten itibaren hayatınıza giren kişiler yaşama bakışınızda değişimler yaratabilir. Yasal süreçler, davalar gündeme gelebilir. Taşınma ve yurtdışı planları ile meşgul olabilirsiniz.
19 Aralık'ta Jüpiter Kova burcuna geçiyor. Yaklaşık bir yıl sürecek olan bu transit ile uzun süreçler boyunca hayat düzeninizde radikal değişimler yaşayabilirsiniz. Aile ilişkilerinde stresli bir konu, stresli bir durumu çözme çabası içinde olabilirsiniz. Yaşama bağlılığınız, değerleriniz ve inançlarınız daha önemli olacak.
21 Aralık'ta Satürn Kova burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren süregelen davalarınızda sonuçlanmalar yaşayabilir, nihai kararlara ulaşabilirsiniz. Hak ve adalet konuları ön plana çıkıyor olacak. İlişkilerinizdeki eski dengeler, eski alışkanlıklar bu tarihten itibaren son bulmaya başlıyor.
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