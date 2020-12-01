Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Koç Burcu Aralık aylık burç yorumu...

Koç Burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. İş hayatında ve çalışma düzeninizde değişimleri getiren bu transit ile ayın geri kalanında alışkanlıklarınızda ve rutinlerinizde değişimlere gidebilirsiniz. Bu süreçte bazı Koçlar için iş değişikliği, dönemsel işler veya istifa gibi konular gündeme gelebilir. İş hayatından yeni kişilerle tanışabilirsiniz.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih civarında yaşamınızda uzun vadeli, köklü değişimler karşınıza geliyor olacak. Hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir. İlişkilerde ciddileşmeler, ileriye dönük adımlar gündeminizde olabilir.