HABER

Eski devlet başkanları Maduro’yu tanımadıklarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 05:48 | Son Güncelleme

Eski Latin Amerika devlet başkanları, Venezuela Devlet Başkanı olarak Nicolas Maduro’yu tanımadıklarınıaçıklayarak, Meclis Başkanı Juan Guaid’ya destek verdi.Eski devlet başkanları, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaid’ya destek verdi.

Eski Latin Amerika devlet başkanları, Venezuela Devlet Başkanı olarak Nicolas Maduro’yu tanımadıklarını
açıklayarak, Meclis Başkanı Juan Guaid’ya destek verdi.
Eski devlet başkanları, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaid’ya destek verdi. İber-Amerika Demokratik İnisiyatifi (IDEA) adı altında bir araya gelen 20 eski devlet başkanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tanımadıklarını açıklayan bir bildiri yayınladı. Bildiride Maduro’nun feshettiği Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya destek verdiklerini açıklayan eski devlet başkanları, Guaido’yu “Devlet Başkanı” olarak tanıdıklarını açıkladı. Yayımlanan bildiride Guaido’nun yeni ve özgür seçimler yapılana kadar Venezuela’nın resmi devlet başkanı olarak tanındığı ifade edildi. Ayrıca bildiride Maduro’nun hükümet işlevlerini yerine getirmeye devam etmesinin fiili bir darbe olduğunu belirtilerek, devlet başkanlığı makamını gasp ettiği kaydedildi.

Bildiriye 20 eski devlet başkanı imza attı
Bildiriye imza atan eski devlet başkanları arasında Oscar Arias, Rafael Angel Calderon, Laura Chinchilla ve Miguel Angel Rodriguez (Kosta Rika), Cesar Gaviria, Alvaro Uribe ve Andres Pastrana (Kolombiya), Felipe Calderon ve Vicente Fox (Meksika), Jose Maria Aznar (İspanya), Nicolas Ardito Barletta ve Mireya Moscoso (Panama), Enrique Bolanos (Nikaragua), Eduardo Frei ve Ricardo Lagos (Şili), Osvaldo Hurtado ve Jamil Mahuad (Ekvador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Jorge Tuto Quiroga (Bolivya), Julio Maria Sanguinetti (Uruguay) ve Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) yer alıyor.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.