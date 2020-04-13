Eski dostlar tekrar yan yana: Google ve Apple koronavirüs için bir araya geldi

Apple ve Google bir zamanların sıkı dostlarıydı. Böyle dememizin sebebi bundan yıllar önce çıkan iPhone modellerine dayanıyor. iPhone 3G, iPhone 3Gs ve iPhone 4 gibi cihazlarda YouTube ve Google Maps uygulaması önyüklü olarak geliyordu. Bu yüzden o dönemler iki şirketin arası Android'e rağmen oldukça iyiydi. Fakat Apple, Google ile olan bağını kesmek istedi. Bu isteğin sonucunda da YouTube ve Google Maps iPhone'lardan kaldırılıp App Store mağazası üzerinden indirilebilir hal getirildi. Bu durum, iki şirket arasındaki soğuk savaşın başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Ancak bugün önemli bir sorun iki şirket arasında ateşkesin sağlanmasına hatta ortaklık kurulmasına sebep oldu; Evet, koronavirüsten bahsediyoruz.

APPLE VE GOOGLE KORONAVİRÜS İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Apple ve Google, koronavirüse karşı bir uygulama geliştirme kararı aldı. Bu projede birlikte çalışacak olan iki şirket, uygulamayı iki aşamalı bir plan ile hayata geçirecek. Planın ilk aşamasını Mayıs ayında yayınlanacak ve diğer kamu sağlığı uygulamalarıyla entegre çalışabilecek uygulamalar oluşturacak. Bu uygulamalar her iki şirketin işletim sistemleri iOS ve Android için yayınlanacak.