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Eski dostlar tekrar yan yana: Google ve Apple koronavirüs için bir araya geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 10:13 | Son Güncelleme

Bir zamanların sıkı dostu Apple ve Google, koronavirüs için tekrar masaya oturdu. Apple ve Google, koronavirüsün yayılmasına engel olacak bir uygulama geliştirmek için güçlerini birleştirdi.

Eski dostlar tekrar yan yana: Google ve Apple koronavirüs için bir araya geldi

Apple ve Google bir zamanların sıkı dostlarıydı. Böyle dememizin sebebi bundan yıllar önce çıkan iPhone modellerine dayanıyor. iPhone 3G, iPhone 3Gs ve iPhone 4 gibi cihazlarda YouTube ve Google Maps uygulaması önyüklü olarak geliyordu. Bu yüzden o dönemler iki şirketin arası Android'e rağmen oldukça iyiydi. Fakat Apple, Google ile olan bağını kesmek istedi. Bu isteğin sonucunda da YouTube ve Google Maps iPhone'lardan kaldırılıp App Store mağazası üzerinden indirilebilir hal getirildi. Bu durum, iki şirket arasındaki soğuk savaşın başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Ancak bugün önemli bir sorun iki şirket arasında ateşkesin sağlanmasına hatta ortaklık kurulmasına sebep oldu; Evet, koronavirüsten bahsediyoruz.

APPLE VE GOOGLE KORONAVİRÜS İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Apple ve Google, koronavirüse karşı bir uygulama geliştirme kararı aldı. Bu projede birlikte çalışacak olan iki şirket, uygulamayı iki aşamalı bir plan ile hayata geçirecek. Planın ilk aşamasını Mayıs ayında yayınlanacak ve diğer kamu sağlığı uygulamalarıyla entegre çalışabilecek uygulamalar oluşturacak. Bu uygulamalar her iki şirketin işletim sistemleri iOS ve Android için yayınlanacak.

apple ve google

TEMASI TESPİT EDECEKLER

Planın ikinci aşaması ise asıl önemli noktayı oluşturacak. Zira bu aşamada Apple ve Google, Bluetooth teknolojisini kullanarak bir uygulama geliştirecek. Bu uygulama sayesinde koronavirüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğiniz tespit edilecek. Eğer kişi, koronavirüs hastası biriyle temas etmişse, akıllı telefonuna bir uyarı bildirimi gelecek. Bir nevi takip uygulaması olacak olan bu uygulama, yapılan açıklamalara göre kullanıcı gizliliğine de önem verecek.

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Google Apple koronavirüs Uygulama ios android

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