Eski eş dehşetinde zanlının ‘çocuğu göstermeyecekti’ bahanesine tepki

Eski eşi tarafından öldüresiye darp edilen Emriye M.’nin kardeşi Rukiye M. saldırgan İbrahim Z.’nin ifadesinde verdiği “Eski eşim bir daha çocuğu göstermeyeceğini söyledi” sözlerine tepki gösterdi. Rukiye M., ”Kızı babasını özlediği için biz babasıyla görüşmesini istiyorduk. Kendi babalık görevini yaptığı için değil” dedi.

Görüntüleri izlediğinde şoka uğradığını söyleyen Rümeysa M. dün akşam yaşadıklarını, “Yeğenim babasındaydı. O gün babasında kalıyordu. Ablam yeğenimi babasından almaya gitti. Daha sonra biz ablama ulaşamadık. Almaya gittiğini biliyorduk sonrasında ulaşamadık. Sonra ben babasının evine gittim. Evde yoktu. Oradan dönerken arkadaşlarım beni aramaya başladı. ‘Böyle bir görüntü var, bu ablan mı’ diye. Ben de herkes gibi olayı videodan öğrendim. Şoka uğradım” sözleriyle anlattı.

Şiddetin hiç bitmediğini söyleyen Rümeysa M., “Boşanalı 3 yıl oldu. Sonrasında da bu olay yüzünden yani darp yüzünden 3-4 kez daha biz gittik. Hatta bir uzaklaştırma kararı da yaklaşık 2-3 ay önce bitti. Bundan önceki son olayda ben ablama söyledim. ‘Abla gel sosyal medyada bazı şeyler öne çıkmadan hallolmuyor. Gel senle paylaşalım en azından bir şekilde cezasını çeksin artık. Elini kolunu sallaya sallaya çıkmasın’ dedim. Ama o biraz çekindi ve bu yüzden istemedi. Utandı. Ama ben o görüntüleri gördükten sonra daha fazla bir insanın bunları yaptıktan sonra elini kolunu sallaya sallaya çıkmasına tahammül edemezdim. Bu yüzden de paylaşma gereği duydum ve herkesin görmesini istedim. Çünkü artık sokakta rahatça dolaşabilmesini istemedim” diye konuştu.