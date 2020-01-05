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  4. Eski eşinden şiddet gören kadının sosyal medyadan yardım çığlığı! 'Her şey için çok geç olacak'

Eski eşinden şiddet gören kadının sosyal medyadan yardım çığlığı! 'Her şey için çok geç olacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 23:51 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, 2 çocuk annesi Banu Y., şiddet gördüğü için boşandığı Musa Ö.'nün tehditlerine ve şiddetine maruz kalmaya devam ettiğini belirtip, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla yardım istedi. Banu Y. yaptığı paylaşımdaki "Ben, kız kardeşim veya annem öldürüldükten sonra 'eski eşi tarafından defalarca darp ve tehdit edildi, ardından öldürüldü' haberlerinin bir parçası olacağız. Belki de bu yazdıklarımı paylaşacaklar ama her şey için çok geç olacak." sözleri dikkat çekti.

Twitter üzerinden, paylaşım yapan 2 çocuk annesi Banu Y., eski eşi Musa Ö. ile şiddet gördüğü için boşandığını belirtip, ayrılmalarının ardından geçen iki yılda şiddet ve tehdit olaylarının sürdüğünü aktardı.

Musa Ö.'nün uzaklaştırma kararının bulunmasına rağmen fiziksel ve psikolojik şiddet göstermeye devam ettiğini ifade eden Banu Y., paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Annemin evine yerleştiğimden beri yani yaklaşık iki yıldır eski kocamın tehditlerine, hakaretlerine fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalmaya devam ediyorum. Birçok kez şikayet ettim, birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdım fakat hiçbiri onu durdurmadı. Çünkü yaptıklarından para cezası dışında hiç bir zaman ceza almadı. 2 çocuğum var, annemin evine yerleştiğimden beri işe girdim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum.

Vardiyalı çalıştığım için işe gitmek için dün akşam saat 22.35 sularında evden çıktım. Annem de beni servis noktasına bırakmak için benimle birlikte aşağı indi. Evimin tam karşı köşesindeki yoldan servise biniyorum. Evimin önüne saklanan eski kocamı annem fark edince çığlık attı ve saklandığı yerden çıkıp beni kovalamaya başladı. Ben köşedeki bakkala sığındım 'birileri vardır beni kurtarırlar' düşüncesiyle ama bakkala girip 'silahım var' diye bağırınca bakkaldaki kimse müdahale edemedi ve beni darbetmeye başladı. Annem bakkala girdiğinde beni bırakmış ama ben kendimde değildim. En son hatırladığım boğazıma eşarbımı dolayıp beni nefessiz bırakmasıydı. Darp sonucunda şu an burnum kırık, bütün yüzüm şiş ve mor. Bu demek oluyor ki aileme ve bana yaptığı baskı tehdit yarından itibaren devam edecek. Olaydan sonra darp raporumu aldım. Gerekli bütün şikayetlerimizi yaptık. Biz ve olaya şahit olan herkes gidip ifade verdiler. Şahıs dün nezarethanede kaldı bugün adliyeye sevk edildi fakat birkaç saat önce denetimli serbest bırakıldı."

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Can güvenliklerinin olmadığını kaydeden Banu Y., paylaşımlarında şu ifadelerini kullandı:

"Ben, kız kardeşim veya annem öldürüldükten sonra 'eski eşi tarafından defalarca darp ve tehdit edildi, ardından öldürüldü' haberlerinin bir parçası olacağız. Belki de bu yazdıklarımı paylaşacaklar ama her şey için çok geç olacak. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Bu korkuyla yaşamak istemiyorum. Beni darbeden, ölümle tehdit eden insanın elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmasını istemiyorum. Lütfen yardım edin." (DHA)

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Osmaniye darp

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