Eski eşini bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Burdur'da sokakta eski eşini bacaklarından bıçakladığı, cep telefonunu gasbettiği ve otomobilinin lastiklerine zarar verdiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Ferdi İmik (42), eski eşi Havva Kurt (29) ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık İmik, eski eşini bıçakla yaraladığını belirterek, "Öldürmek isteseydim öldürebilirdim ancak amacım yaralamaktı." dedi.

Kurt ise sanığın kendisini öldürmek istediğini, bu nedenle tedirgin olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahla yaralama", "silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ferhat Ferdi İmik, Karasenir Mahallesi'nde eski eşi Havva Kurt'u 28 Aralık 2018'de bacaklarından bıçaklayıp cep telefonunu gasbettiği ve otomobilinin lastiklerine zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

