Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'un hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Kerim Tosun'a, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını onadı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılamaları ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılıyor.

Daire'nin bu yargılamalardaki kararlarının temyiz edilmesi halinde, istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşüyor.

Bu kapsamda Yargıtay Ceza Genel Kurulundan ilk karar çıktı.

Temyiz üzerine Kurul, Tosun'a, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını onadı.

- Daire'nin kararı

Kerim Tosun, darbe girişiminin ardından itirafçı olarak ifade vermiş ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemişti.