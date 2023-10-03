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  4. Eski kocası rahatsız oluyordu! Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz cesur tarzına döndü

Eski kocası rahatsız oluyordu! Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz cesur tarzına döndü

03.10.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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5 ay önce görkemli bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi Beykoz Adliyesinde tek celsede boşandı. Şeyma Subaşı boşanmanın ardından soluğu yurt dışında aldı. Eski eşinin dekoltesine karıştığı bilinen Subaşı tarzıyla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi neredeyse 5 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi. Evlilik sonrası paylaşımlarını azaltan ve "Eşin kıskanıyor mu yoksa..." sorusu üzerine "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" diyen Şeyma Subaşı eşinden dolayı o dönem bikinili poz bile vermemeye başlamıştı.

Meedo'dan şiddet gördüğü söylenen Şeyma Subaşı boşanmanın ardından hemen yurt dışına çıktı.

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Arkadaşlarıyla eğlenceden eğlenceye koşan Subaşı eski hallerine ve paylaşımlarına döndü.

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Yurt dışında partiden partiye giden Şeyma Subaşı cesur tarzıyla da dikkat çekti. Üst üste paylaşım yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşine "Özüne döndün" yorumları geldi.
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